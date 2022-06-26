Шавкат Рахмонов назвал бойцов, с которыми он хочет подраться

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) бросил вызов 39-летнему Стивену Томпсону (16-6), 38-летнему Нику Диасу (26-10) и 37-летнему Хорхе Масвидалю (35-16).

«Не хочу торопиться. Сперва отдохну, а затем обсужу планы со своей командой. Но я бы хотел подраться со Стивеном Томпсоном, Ником Диасом или Хорхе Масвидалем», — сказал Рахмонов на пресс-конференции после турнира.

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.