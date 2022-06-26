Матеуш Гамрот признался, о чем разговаривал с Хабибом после победы над Царукяном

31-летний польский боец UFC в легком весе Матеуш Гамрот (21-1) рассказал, что в следующем бою хочет встретиться с Джастином Гэтжи (23-3), а затем — с Исламом Махачевым (22-1). Также он поделился содержанием разговора с Хабибом Нурмагомедовым (29-0) после победы над Арманом Царукяном (18-3).

«Я большой поклонник Джастина Гэтжи, у меня нет к нему ничего, кроме уважения. Он самый жесткий парень в легком весе, дважды дрался за титул чемпиона. Он боец старой школы, а я — новой. Моя задача — поменять нас местами, — сказал Гамрот на пресс-конференции после турнира. — После поединка с Арманом я поднимусь в рейтинге.

Я разговаривал с Хабибом, он поздравил меня с победой, сказал, что я хороший парень, и если в будущем я встречусь с Исламом, то он будет скрещивать пальцы за Ислама. Думаю, Ислам победит Чарльза Оливейру, и если я выиграю в следующем поединке у Джастина Гэтжи, то затем подерусь с Исламом. Все очень просто (смеется)».

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи в прошлом бою проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.