Ученик Федора Емельяненко Пономарев: «А. Емельяненко нужно думать о том, как можно дольше прожить, а не о боях с Гусейновым»

Ученик легендарного Федора Емельяненко тяжеловес Григорий Пономарев посоветовал Александру Емельяненко завершить карьеру профессионального бойца.

«Обидно, конечно, что [А. Емельяненко] проиграл [Марсио Сантосу], — сказал Пономарев «СЭ». — Наверное, Александру уже надо каким-то другим делом заниматься. Если брать профессиональные ММА, то здесь ему уже тяжеловато будет».

Также Пономарев заявил, что против идеи проведения боя между Александром Емельяненко и Артуром Гусейновым.

«Я вообще не хотел бы этого, потому что ничего хорошего из этого не выйдет, — продолжил Пономарев. — Тем более Александру [этот бой] не нужен, потому что уже надо думать о своем здоровье, семье и о том, как можно дольше прожить, а не о боях с Гусейновым. Человек уже действительно столько пережил и в разных состояниях был».

На счету 26-летнего Пономарева 3 победы и 1 поражение. Последний бой он провел 20 декабря на турнире AMC Fight Nights 107, выиграв техническим нокаутом у иранца Алирезы Сафара.