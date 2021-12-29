Боец из зала Федора Емельяненко Григорий Пономарев назвал поединок Джигурды против Шпака уродством

Ученик Федора Емельяненко тяжеловес Григорий Пономарев рассказал о своем отношении к индустрии фриковых боев на примере противостояния между шоуменом Никитой Джигурдой и эпатажным блогером Александром Шпаком.

«Бой Джигурды со Шпаком — это уродство, — сказал Пономарев в интервью «СЭ». — Дело в том, что я этому спорту отдаю всю энергию, всю свою силу, а его вот такие вот люди приходят и марают. Аудитория только увеличивается, опять же все ради просмотров. Я никогда этого не пойму и не смотрю их бои, даже пытаюсь как-то не следить за их результатами».

«Как я узнал о бое Джигурда — Шпак? Высветился у меня в актуальном, потому что действительно Шпак немалоизвестный человек, как и Джигурда, — продолжил он. — Я даже не знаю, кто выиграл, потому что я не стал досматривать, пролистнул видео как страшный сон».

41-летний Шпак нокаутировал 60-летнего Джигурду на турнире лиги «Наше Дело».