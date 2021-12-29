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Чимаев пошутил над шведами, использовав свою фотографию

04:20
История в Instagram Хамзата Чимаева. Фото Instagram
История в Instagram Хамзата Чимаева. Фото Instagram
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Шведский боец Хамзат Чимаев в историях Instagram пошутил над тем, как шведы изменились за 1000 лет.

Он опубликовал две картинки с подписами «Шведы 1000 лет назад» и «Шведы сейчас». На первом кадре были древние шведские воины, а на втором — фотография Чимаева.

Однако вскоре Чимаев удалил эту историю.

На счету 27-летнего Чимаева 10 побед в 10 боях ММА. В UFC он выступает в полусреднем и среднем весах.

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Евгений Козинов все материалы автора
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