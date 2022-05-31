Тренер Волкова рассказал, как относится к критике после поражений

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, рассказал о своем отношении к критике.

«Доходят ли до меня комментарии после поражений Александра? Конечно, долетают, — приводит слова Кияшко «РБ Спорт». — Меня уже давно называют «лучшим тренером года». Радуются, когда мы проигрываем, и смешивают со всем, чем можно.

Но таков мир интернета и соцсетей. Кому-то мы нравимся, кому-то нет. Кто-то относится с уважением, кто-то ненавидит. Так в любом виде спорта. Те же самые футболисты или хоккеисты — если выиграли, носят на руках, проиграли — списывают. Но свои всегда остаются со своими. У нас свои задачи, цели и жизнь. Мы делаем все для тех, кто нас поддерживает и болеет. Рады, что у нас есть верные друзья, которые с нами до конца".

Волков подерется с суринамцем Жаирзиньо Розенструйком на турнире UFC Fight Night 207, который состоится в ночь на 5 июня в Лас-Вегасе.