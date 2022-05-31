Риксон Грейси заявил, что выиграл более 450 поединков и не потерпел ни одного поражения

Член клана Грейси Риксон рассказал, что за свою карьеру он выиграл более 450 поединков. Более того, он добавил, что эту цифру можно умножить на два.

«В то время я проводил по 100, 50, 40, 30, 20 семинаров, по окончанию которых я сабмитил каждого, — приводит слова Риксона издание MMA Fighting. — Я спрашивал: «Кто хочет потренироваться со мной?», на что все отвечали согласием. Я сабмитил одного за другим. Как только мне исполнилось 18 лет, я одержал верх на каждом турнире, в котором принимал участие.

Кроме того, я ни разу не проиграл в турнирах по самбо в США и Бразилии. Не важно, будь это уличная драка, соревнования Luta Livre, турниры по джиу-джитсу или семинары, я заставлял оппонента постучать. Я никогда не побеждал по очкам. По меньшей мере я выиграл 450 боев. Дальше я перестал считать. Можно смело удвоить это число».

Ранее отец Риксона, Элио Грейси опроверг утверждение Риксона о том, что у него более 400 выигранных боев. По словам Элио, Риксон участвовал только в любительских состязаниях и дрался на тренировках. Элио подчеркнул, что при такой системе подсчета он выиграл более миллиона боев.