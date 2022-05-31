Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:20

Риксон Грейси заявил, что выиграл более 450 поединков и не потерпел ни одного поражения

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Член клана Грейси Риксон рассказал, что за свою карьеру он выиграл более 450 поединков. Более того, он добавил, что эту цифру можно умножить на два.

«В то время я проводил по 100, 50, 40, 30, 20 семинаров, по окончанию которых я сабмитил каждого, — приводит слова Риксона издание MMA Fighting. — Я спрашивал: «Кто хочет потренироваться со мной?», на что все отвечали согласием. Я сабмитил одного за другим. Как только мне исполнилось 18 лет, я одержал верх на каждом турнире, в котором принимал участие.

Кроме того, я ни разу не проиграл в турнирах по самбо в США и Бразилии. Не важно, будь это уличная драка, соревнования Luta Livre, турниры по джиу-джитсу или семинары, я заставлял оппонента постучать. Я никогда не побеждал по очкам. По меньшей мере я выиграл 450 боев. Дальше я перестал считать. Можно смело удвоить это число».

Ранее отец Риксона, Элио Грейси опроверг утверждение Риксона о том, что у него более 400 выигранных боев. По словам Элио, Риксон участвовал только в любительских состязаниях и дрался на тренировках. Элио подчеркнул, что при такой системе подсчета он выиграл более миллиона боев.

0
Читайте также
Сын мафиозника организовал турнир по хоккейным дракам. Скоро в них будут участвовать тафгаи
Шестеркин против Василевского, Ничушкин против Макдэвида. Полуфиналы Кубка Стэнли-2022, расписание, прогнозы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уиттакер проведет бой с Веттори на турнире UFC в Париже

Тренер Волкова рассказал, как относится к критике после поражений
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости