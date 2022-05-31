Российский боксер-профессионал Дмитрий Кудряшов высказался об идее проведения боя между тяжеловесами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Раз уж бой будет по боксу, то Федерации [бокса России] нужно присмотреться к этому противостоянию, — сказал Кудряшов «СЭ». — Есть соответствующий департамент профессионального бокса, есть медицина, которую нужно пройти перед боем. Если здесь не будет загвоздок, то кто может запретить Александру драться, правильно? Если всего этого не будет, то я считаю, что выпускать в таком состоянии человека на бой — это преступление».

Бой по правилам бокса между Емельяненко и Дациком состоится в сентябре в лиге Hardcore Boxing.

В конце мая Емельяненко шокировал фанатов своей формой, появившись в программе Sport24: «ХукВам».