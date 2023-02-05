Тренер Хабиба и Махачева назвал причину поражения Емельяненко от Бейдера

Тренер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, а также действующего обладателя титула в этом дивизионе Ислама Махачева американец Хавьер Мендес назвал причину поражения легендарного Федора Емельяненко от Райана Бейдера.

«Если честно, как только Федор выбросил удар и не попал, я подумал: «О-о, это не хорошо. Это не хорошо». Поэтому я не удивлен. Исходя из того размена, который я увидел, он [Федор] был немного растревожен и загружен... Да, такое бывает, но здесь он немного перегорел. Я понял, что он в беде, когда он выбросил свой первый удар», — сказал Мендес в интервью «СЭ».

46-летний Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру. Бойцы возглавили турнир Bellator 290, который прошел в ночь с 4-го на 5 февраля в США.