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Сегодня, 06:26

Аспиналл: «Я считаю Блейдса самым сложным оппонентом в моем дивизионе»

Давид Хачатрян
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Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) считает, что четвертый номер рейтинга в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) — самый сложный для него соперник в тяжелом весе.

«Кертис — очень сильный соперник, и я считаю его самым стилистически сложным оппонентом в моем дивизионе. Я не собирался уклоняться от боя с ним», — сказал Аспиналл на UFC Countdown.

Аспиналл и Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Кертис Блейдс
Том Аспиналл
UFC
ММА
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