Умар Нурмагомедов: «Хабиб — самый большой критик в моей жизни для меня»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов рассказал, чем его троюродный брат Хабиб Нурмагомедов похож на своего отца Абдулманапа.

«Чем Хабиб похож на своего отца? Он очень сильно критикует. Он правильно делает, и дядя делал правильно. Он самый большой критик в моей жизни для меня. Очень сильно возвращает тебя на землю. Говорит: «Ты будешь отдыхать, когда завершишь карьеру. Когда ты будешь чемпионом, когда будет много защит. Вот тогда ты сумеешь полноценно отдохнуть. Но теперь. Вот эти поездки в Архыз, на какие-то пляжи, отдых — забудь! Ты должен пахать, ты профессиональный спортсмен».

Очень сильно это помогает. И для меня это мотивация... не то, чтобы мотивация — это для меня человек, который возвращает обратно на мой путь, которого я должен придерживаться. Говорит: «Э! Сходишь с рельсов. Туда вернись. Там стой, там лучше», — цитирует Sport24 Умара.