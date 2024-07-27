Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 04:25

Грозин: «Бадаев сказал, что меня все побьют, что у меня нет шансов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель Гран-при «Нашего Дела» в весовой категории до 77 килограмм Александр Грозин поделился мыслями о предстоящем поединке против Эдуарда Вартаняна.

«Можно ли на пресс-конференции залезть в голову своему сопернику? С Вартаняном это не прокатит. Он повидал всякое, такие пресс-конференции есть в его опыте. У меня есть намеченный план. Как одержу победу над Эдуардом — озвучу его. Пока все идет по плану.

Можно ли сказать, что я могу конкурировать с топами АСА, если одержу победу над Вартаняном? Да, можно. Асланбек Бадаев сказал, что меня все побьют, что у меня нет шансов и что в этой игре есть уровни. Есть UFC, а есть АСА. Если бы они были бойцами, я бы сказал, что UFC победит. В этой игре есть уровни. Стрелки тоже могу метать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Грозина.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Эдуард Вартанян
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Валиева негативно отреагировала на интервью своего отца
Эксперта ВВС раскритиковали за пожелание удачи на Олимпиаде волейболисту-педофилу
Следственный комитет установил еще трех участников банды Ясина
Купили сына легенды «Зенита», взяли 37-летнего вратаря. Что происходит в «Спартаке»
Заслуженный юрист РФ раскрыл новую уловку мошенников с «заграничными номерами»
Олимпийский флаг на церемонии открытия Игр в Париже повесили в перевернутом виде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ермеков заявил, что хотел бы провести реванш с Минеевым

Гулян: «У Сидакова и Мусалова есть шансы достичь величия в ММА»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости