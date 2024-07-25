Эдвардс: «Белал — не Хабиб. Я тоже тренировался с Хабибом, и что?»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) отреагировал на заявление второго номера рейтинга в полусреднем весе Белала Мухаммада (23-3), который сказал, что хочет повторить сценарий боя экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Я не Конор, а он не Хабиб. Он может приписывать заслуги Хабиба себе, но он не Хабиб. Он не рос с ним, он всего лишь тренировался с ним небольшое количество времени. Я тоже раньше тренировался с Хабибом, и что? Это ничего не значит. Изменилось ли мое отношение к Хабибу, который тренирует Белала и Ислама? Нет, я до сих пор считаю его одним из лучших бойцов в истории», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.