Гулян: «У Сидакова и Мусалова есть шансы достичь величия в ММА»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян поделился мыслями о возможном противостоянии между олимпийским чемпионом Заурбеком Сидаковым и Хайбулой Мусаловым в ММА.

«У нас есть два бойца, которые пришли в ММА из других видов единоборств, у обоих есть шансы достичь величия в этом виде спорта. Для чего их сводить на такой стадии? Пусть Сидаков и Хайбула проведут несколько боев, а потом мы сведем их в главном бою вечера.

Что бы я посоветовал Заурбеку? Надо тренироваться с хорошей командой. Прорабатывать надо все в комплексе. Не надо пытаться перестроить себя, нужно просто адаптировать свою технику под ММА. Пользоваться своими борцовскими навыками и объединить это с тем комплексом техник, которые есть в смешанных единоборствах. Нужно использовать свое преимущество. Если ты борец, то ты должен уметь бить ровно настолько, чтобы уметь навязывать своему оппоненту выгодный для тебя стиль борьбы», – цитирует MMA.Metaratings.ru Гуляна.