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Сегодня, 12:37

Адесанья дал прогноз на бой Эдвардса и Мухаммада

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) предполагает, что чемпион в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) сможет защитить титул в бою со вторым номером рейтинга в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (23-3).

«Я думаю, что Леон может прикончить Белала. Я пытаюсь понять, как Белал может выиграть. Если только он начнет с Леоном бороться, но у Леона хорошее чувство дистанции, у него есть все инструменты, чтобы не подпустить Белала к себе. Но Эдвардс также может бороться. Это очень стилистически плохой бой для Белала. Я не питаю ненависти к Белалу, но я просто не могу понять, как он может выиграть. Ударка Леона на высшем уровне, борьба тоже неплохая. Я ставлю на Леона», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале.

Эдвардс и Мухаммад подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Белал Мухаммад
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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