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26 июля, 23:30

UFC 304: кард боев и где смотреть трансляцию турнира

Турнир по ММА UFC 304 пройдет в Манчестере 28 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Леон Эдвардс.
Фото Getty Images

UFC 304 пройдет в ночь с 27 на 28 июля на арене Co-op Live в Манчестере (Великобритания). Начало — в 01.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 05.00 по мск.

В главном бою вечера состоится титульный бой в полусредней весовой категории между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом. Соглавным событием ивента станет реванш Тома Аспиналла и Кертиса Блейдса. «СЭ» публикует полный кард турнира по ММА.

Полный кард турнира UFC 304:

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад

Том Аспиналл — Кертис Блейдс

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт

Мухаммад Мокаев — Манел Капе

Арнольд Аллен — Гига Чикадзе

Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда

Молли Маккэнн — Бруна Бразил

Каолан Логран — Рамон Таверас

Майкл Паркин — Лукаш Бржески

Обан Эллиотт — Престон Парсонс

Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес

Сэм Паттерсон — Кифер Кросби

Шона Бэннон — Элис Арделян

Модестас Букаускас — Марцин Прахне.

В России турнир в полном объеме покажут на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе продакшена UFC Fight Pass. Бои основного карда бесплатно смотрите на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

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