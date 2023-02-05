Монсон: «Не знаю, интересуется ли Федор политикой, но тот, кто так усердно работает, добьется успеха во всем, что выберет»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем Федора Емельяненко.

«Звал ли я Емельяненко в политику? Не знаю, интересуется ли Федор политикой, но тот, кто так усердно работает в своей профессии, добьется успеха во всем, что выберет. Что касается меня, то когда-то меня пригласили в политику, и сейчас я сосредоточен на этом», — сказал Монсон «СЭ».

Российский боец Федор Емельяненко объявил о завершении профессиональной карьеры 5 февраля после поражения от американца Райана Бейдера в главном поединке турнира Bellator 290. Бейдер нокаутировал 46-летнего Емельяненко в середине первого раунда.

Емельяненко провел свой первый бой в ММА в мае 2000 года. Всего на его счету 40 побед и 7 поражений в карьере.