Кейпе заявил, что ударил Мокаева по лицу: «Теперь у тебя на лице метка дезертира»

Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манель Кейпе (19-6) опубликовал в соцсетях фотографию с шестым номером рейтинга в наилегчайшем весе Мухаммадом Мокаевым (12-0), на котором у Мокаева порез над левым глазом.

«Ты навсегда моя ***! Метка дезертира — это воспоминание обо мне, которое будет преследовать тебя каждый раз, когда ты смотришь в зеркало. Ложь — это часть тебя, она в твоей крови, в твоей ДНК. В субботу ты отправишься спать, ***», — написал Кейпе.

В отеле перед турниром UFC 304 между Кейпе и Мокаевым случилась стычка. Стороны пришлось разнимать охране. Мокаев и Кейпе подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.