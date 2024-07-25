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Кейпе назвал Мокаева «шайтаном»: «Ты не дагестанец! Ты вырос на улицах Манчестера без чести и принципов»

Кейпе назвал Мокаева «шайтаном»
Давид Хачатрян
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Восьмой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Манель Кейпе (19-6) заявил, что шестой номер рейтинга в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) ударил его, когда они общались в лобби отеля.

«Что ты за мусульманин? Ты дал мне салям, попросил сфотографироваться, а потом попытался ударить меня из-под тяжка. Теперь я понял, что ты не дитя Дагестана, потому что там созданы мужчины, ты просто бедный ***, выросший на низкий доход в Манчестере без чести и принципов. Когда я ударил тебя в Вегасе, я был один и предупредил тебя быть готовым, я не бью мужчин, когда они ослабляют бдительность, отвлекаются или находятся на задворках. Я думал, что все решено, но теперь бойня продолжится... Шайтан!» — написал Кейпе в соцсети X.

В отеле перед турниром UFC 304 между Кейпе и Мокаевым случилась стычка. Стороны пришлось разнимать охране. Мокаев и Кейпе подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.

Манель Кейпе
Мухаммад Мокаев
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