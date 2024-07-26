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26 июля, 23:48

Василевский: «Я не совсем отбитый, чтобы принимать бой по боксу»

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Бывший чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский исключил свои поединки по правилам бокса с соперниками, которые имеют большой опыт выступлений в этой дисциплине.

«Я не совсем отбитый, чтобы принимать бой по боксу в перчатках ММА с профессиональным боксером или мастером-международником. Хайбула Мусалов? — И в этом случае я не совсем отбитый. Хайбула Мусалов — профессиональный боксер. Выходить по боксу с ним. Чем это может закончиться? Ничем хорошим для меня. Я стал реалистом к 36 годам. Смотрю без розовых очков. Мой бокс в формате ММА еще более-менее неплохой, но такой, чтобы тягаться с Мусаловым по правилам бокса. Ради чего? Космическая сумма денег стала бы мотивацией. Но ее не будет. Поэтому это глупая затея», — приводит слова Василевского Metaratings.

1 марта в рамках турнира Ural FC 6 Василевский одержал победу раздельным решением судей над Владиславом Ковалевым. Впоследствии результат поединка был изменен на несостоявшийся. В ММА 36-летний Василевский одержал 36 побед и потерпел девять поражений.

Источник: Metaratings.ru
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