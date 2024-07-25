Туменов считает, что у Мухаммада нет особых преимуществ против Эдвардса

Чемпион АСА в полусреднем весе Альберт Туменов поделился ожиданиями от титульного боя Леона Эдвардса и Билала Мухаммада.

«Конечно, Мухаммад прибавил в последнее время и выиграл у хороших бойцов. Он заслуженно дерется за титул. В то же время я не вижу у него какого-то особого навыка, в котором он сильно бы превосходил Эдвардса. Не думаю, что он лучше в стойке и ударной технике, а такой борьбы, чтобы повалить и удерживать его в партере, у него нет. Скорее всего, Эдвардс выиграет решением в скучной манере. Не вижу, за счет каких навыков Билал может у него выиграть», — цитирует Туменова Vprognoze.ru.

27 июля в турнире UFC 304 в Манчестере чемпион в полусреднем весе британец Эдвардс проведет защиту титула против американца палестинского происхождения Мухаммада. Этот бой станет главным событием вечера в турнире.