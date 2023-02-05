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Хавьер Мендес — о Федоре: «Тяжело видеть, как он проигрывает, как и в случае с Мухаммедом Али и Холмсом»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Федор Емельяненко.
Фото USA Today Sports

Тренер бойцов из команды Хабиба Нурмагомедова американец Хавьер Мендес в интервью «СЭ» отреагировал на поражение легендарного Федора Емельяненко от Райана Бейдера.

«Для меня было печально наблюдать за тем, как лучший тяжеловес всех времен проигрывает таким образом, каким он проиграл сегодня, — сказал Мендес. — Мне не хотелось видеть такой исход боя, как и в случае последнего боя Мухаммеда Али, а также Ларри Холмса, потому что они лучшие всех времен».

«Возраст берет свое, потому что Федору 46 лет, — добавил он. — Но при этом он продолжал выступать на высоком уровне, несмотря на возраст. Мы все любим его, потому что он никогда не меняется, он остается таким же, как тогда, когда он в прошлом крушил всех. Да, мне хотелось бы, чтобы он победил, но, к сожалению, это не входило в планы Бога. Но как бы ни было, он величайший всех времен, и он может быть уверен в этом».

На турнире Bellator 290, который проходил в ночь с 4-го на 5 февраля в США, Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде уступил Бейдеру и объявил о завершении карьеры бойца.

Федор Емельяненко
Хавьер Мендес
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