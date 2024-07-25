Блейдс: «Я бы размазал Алекса Перейру»

Четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Кертис Блейдс (18-4) не советует чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2) переходить в тяжелый вес.

«Алекс Перейра хочет перейти в тяжелый вес? Плохая идея. Я раскрою вам свой план заранее. Я сразу же пойду в атаку. Зачем мне давать ему шанс нокаутировать меня, если я знаю, что смогу повалить его. Я уверен, что он понимает это и хочет подраться с определенным тяжеловесом, а не с любым. У него есть шанс побить Тая Туивасу или других тяжей, которые в нижней части топ-15, но если дать ему соперника из топ-5, то он проиграет. Могу ли я нарваться на его колено? Послушайте, я уже один раз съел колено от Алистара Оверима, но Оверим гораздо крупнее Перейры. Я бы размазал Алекса Перейру», — сказал Блейдс на пресс-конференции.

Том Аспиналл (14-3) и Блейдс подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Великобритания.