Том Аспиналл подерется с Кертисом Блейдсом 23 июля в Лондоне

29-летний британский тяжеловес Том Аспиналл (12-2) проведет 6-й бой в UFC против 4-го номера рейтинга тяжелого веса Кертиса Блейдса (15-3) 23 июля на UFC Fight Night в Лондоне. Турнир пройдет на арене О2. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Аспиналл занимает 6-ю строчку рейтинга в тяжелом весе. В последнем бою англичанин победил Александра Волкова (34-10) сабмишном в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Блейдс в главном событии UFC on ESPN 33 победил во втором раунде техническим нокаутом Криса Дакаса (12-5). Турнир состоялся 27 марта в Nationwide Arena в Коламбусе, США.