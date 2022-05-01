У Йоэля Ромеро за неделю до боя сменился соперник

45-летний кубинский боец Йоэль Ромеро (13-6) проведет второй бой в Bellator против 30-летнего Алекса Полиззи (10-1) на Bellator 280, который состоится 6 мая в AccorHotels Arena в Париже, Франция. Полиззи выйдет на бой с кубинцем на коротком уведомлении. Поединок состоится в рамках полутяжелого веса. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Изначально соперником Ромеро должен был стать 45-летний Мелвин Манхуф (32-15). Однако нидерландский боец выбыл из-за травмы, полученной после того, как он погнался за грабителями своего дома.

Ромеро дебютировал в Bellator с поражения. 18 сентября 2021 года кубинец проиграл раздельным решением судей Филу Дэвису (24-6). Полиззи идет на серии из 3 побед. В Bellator американец проиграл лишь 1 бой из 4.