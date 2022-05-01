Орловский повторил исторический рекорд UFC

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе 43-летний тяжеловес Андрей Орловский (34-20) повторил рекорд UFC по количеству побед на минувшем турнире UFC on ESPN 35, который состоялся 30 апреля в Лас-Вегасе, США.

Белорусский боец одержал победу раздельным решением судей (27-30, 29-28, 29-28) над американцем Джейком Коллье (13-7), и таким образом заработал 23-ю по счету победу в UFC. В настоящее время только 2 бойца имеют в активе 23 победы в лиге, — это Дональд Серроне (36-16) и Джим Миллер (34-16).