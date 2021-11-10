Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган рассказал, какую победу в ММА выделяет сильнее всего.

«Победа над Волковым — любимая в моей карьере. Волков — один из лучших бойцов нашего дивизиона. Он универсален, может делать все что угодно. Высокий, тяжелее, чем я, очень опытный. Помню, как он был чемпионом в Bellator. Как раз на следующий год после этого я начал заниматься муай-тай», — сказал Ган в интервью MMAJunkie.

Ган победил Волкова единогласным решением на турнире UFC Vegas 30 в июне этого года. 22 января будущего года Ган подерется с Франсисом Нганну на UFC 270 в Анахайме.