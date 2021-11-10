Гана удивило, как Нганну проигнорировал его и бывшего тренера на UFC 268

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Сирил Ган в интервью MMAJunkie прокомментировал ситуацию на UFC 268, когда Франсис Нганну прошел мимо него и своего бывшего тренера, даже не поздоровавшись.

— Видео, где Франсис проходит мимо вас в подтрибунном помещении на UFC 268, стало хитом Интернета. Насколько я поняла, вы сказали в тот момент на французском: «Почему он даже не поздоровался?»

— Да, что-то вроде того. Я сказал: «Почему? Вот почему?» Мне кажется, в его поступке не было необходимости, но он сделал свой выбор. Некоторые люди не похожи на нас, не похожи на меня. Мне кажется, в этом не было необходимости.

— Когда вы последний раз видели Франсиса?

— Когда он дрался с Оверимом. Где-то в эти даты. Я слышал, что в прошлом месяце он был в Париже, но я не пересекался с ним.

— Вас удивило, что он вот просто взял и прошел мимо, даже не обратив на вас внимания?

— Хороший вопрос. Я удивлен, да. Возможно, у него есть что-то против меня. Возможно, у него есть что-то против Фернанда Лопеса. Но ведь там был еще Насрудин Имавов. Насрудин только что выиграл бой. Когда Франсис был в MMA Factory, Насрудин был его основным спарринг-партнером. И он просто не заметил его.

— Насрудин и Франсис раньше спарринговали?

— О, много раз. Фернанд Лопес много использовал Насрудина для помощи Франсису в подготовке.

Нганну 7 лет работал с парижским тренером Фернандом Лопесом, уйдя от него в 2018 году в американский зал Xtreme Couture. 22 января Нганну и Ган подерутся в главном событии вечера на UFC 270.