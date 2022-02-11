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Сегодня, 19:04

Шульский назвал фаворита в бою Петровского и Ойялы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Мастер спорта по боксу Павел Шульский поделился ожиданиями от поединка между Марком Петровским и Коллинсом Ойялой.

«Любительская школа бокса — это ребята хорошего уровня. Это лучшие ребята нашей великой родины.

И что мы видим по Марку? Что он чемпион мира прошлого года. И лично я уверен в победе Марка. Объясню почему. Марк моложе на 10 лет. Он хорошо чувствует своего оппонента. Он не будет совершать ошибки, которые я совершал в том, что я вышел первые три раунда, я просто бил, бил, бил, в итоге чуть подустал, где в итоге пропустил удар, вот. Ушел в обмен, начал рубиться с ним. Марк этих ошибок не допускает», — приводит слова Шульского РЕН ТВ.

Поединок между Петровским и Ойялой пройдет 25 февраля в рамках «Бойцовского клуба» РЕН ТВ. Телеканал покажет трансляцию в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/938230-shulskii-nazval-glavnye-kozyri-petrovskogo-v-poedinke-s-oiialom
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