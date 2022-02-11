Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:00

Топор не исключил, что за блокировкой его аккаунта стоит экс-тренер

Евгений Петров
Корреспондент

Максим Топор Щербаков объяснил, почему его аккаунт в Instagram стал недоступен после того, как он вызвал своего бывшего тренера на кулачный бой. Он рассказал, что его страница была заблокирована из-за большого количества жалоб. И за этим, как предположил боец, может стоять избивший его Альберт Кармазян.

«Многие меня потеряли на просторах Instagram, говорят, зачем я удалил свою страничку? Так вот, я ее не удалял — мне ее заблокировали из-за большого количества жалоб. И я не удивлюсь, если в этом замешан наш тренеришка для того, чтобы мне насолить еще побольше», — цитирует Топора РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что аккаунт спортсмена в Instagram стал недоступен.

Напомним, тренер Альберт Кармазян избил Топора после боя своего подопечного с Максимом Новоселовым. Поединок между Щербаковым и Новоселовым состоялся 28 января. Соперник дважды отправлял Топора на настил. В результате бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Источник: https://ren.tv/news/sport/938347-topor-ne-iskliuchil-chto-za-blokirovkoi-ego-instagram-stoit-eks-trener
0
Читайте также
У России в четвертьфинале будет слабый соперник? Новые расклады на плей-офф хоккейного турнира на Олимпиаде
«Россия гонится за медалями любой ценой, а ребенок является пешкой в их спортивно-политической игре»: что пишут о допинге Валиевой западные СМИ
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шнелл отказался от боя с Пересом на турнире UFC 271
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости