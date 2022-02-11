Топор не исключил, что за блокировкой его аккаунта стоит экс-тренер

Максим Топор Щербаков объяснил, почему его аккаунт в Instagram стал недоступен после того, как он вызвал своего бывшего тренера на кулачный бой. Он рассказал, что его страница была заблокирована из-за большого количества жалоб. И за этим, как предположил боец, может стоять избивший его Альберт Кармазян.

«Многие меня потеряли на просторах Instagram, говорят, зачем я удалил свою страничку? Так вот, я ее не удалял — мне ее заблокировали из-за большого количества жалоб. И я не удивлюсь, если в этом замешан наш тренеришка для того, чтобы мне насолить еще побольше», — цитирует Топора РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что аккаунт спортсмена в Instagram стал недоступен.

Напомним, тренер Альберт Кармазян избил Топора после боя своего подопечного с Максимом Новоселовым. Поединок между Щербаковым и Новоселовым состоялся 28 января. Соперник дважды отправлял Топора на настил. В результате бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.