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Сегодня, 18:50

Дрозд оценил шансы Исмаилова в бою с Дуродолой

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего поединка между нигерийским боксером Оланреваджу Дуродолой и россиянином Магомедом Исмаиловым.

«Все боксеры, кто видел Дуродолу, все они сильно сомневаются в победе Магомеда Исмаилова. Я, наверное, тоже склонен к этому мнению, потому что Дуродола был в топе. Сейчас он, может, подсвалился, но он боксировал с очень многими. И у него очень хороший бокс. Магомед Исмаилов — он точно не боксер. Он хороший борец, боец ММА, но он точно не боксер. А бокс это другое.

С Дуродолой это вообще не пройдет, он начинает бомбить без пауз, если ты не умеешь выдерживать этот темп, то, скорее всего, он тебя разрушит своими тяжелыми кулаками. Это смелая заявка для Магомеда. Я вообще не вижу, чем он будет брать», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой Исмаилова и Дуродолы состоится 25 февраля. Встреча пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который будет показан в прямом эфире телеканала.

Источник: https://ren.tv/news/sport/938312-drozd-o-poedinke-durodoly-protiv-ismailova-on-nachnet-bombit-bez-pauz
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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