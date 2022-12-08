Сергей Павлович обратился к бойцам UFC: «Кто следующий?»

Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) после уверенной победы над пятым номером рейтинга Тай Туивасой (14-5) напомнил, что у него пять подряд побед нокаутом в первом раунде.

«У меня серия из пяти нокаутов в первом раунде! Кто следующий?» — написал россиянин в Twitter.

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.