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Сергей Павлович обратился к бойцам UFC: «Кто следующий?»

Сергей Павлович обратился к тяжеловесам UFC
Давид Хачатрян
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Российский боец UFC тяжелого веса Сергей Павлович (17-1) после уверенной победы над пятым номером рейтинга Тай Туивасой (14-5) напомнил, что у него пять подряд побед нокаутом в первом раунде.

«У меня серия из пяти нокаутов в первом раунде! Кто следующий?» — написал россиянин в Twitter.

Павлович победил Туивасу за 54 секунды, отправив австралийца в нокаут. Бой состоялся 3 декабря на UFC on ESPN 42 в Орландо, США.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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