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Сегодня, 13:06

Магомед Анкалаев: «Хабиб — это другой уровень»

Анкалаев оценил достижения Хабиба в UFC
Давид Хачатрян
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Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) высоко оценил достижения Хабиба Нурмагомедова (29-0), добавив, что он на другом уровне.

«Я думаю, Хабиб тренируется вообще по-другому, — сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC. — Я смотрю его интервью, он всегда говорит: «Нужно тренироваться и тренироваться». У него нет перерывов. Он сделал себе карьеру, стал чемпионом, защитил титул, ни разу не проигрывал. Это другой уровень».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Анкалаев подерется с Яном Блаховичем (29-9) за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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