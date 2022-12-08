Дастин Порье выписан из больницы

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что его выписали из больницы, куда он попал несколько дней назад со стафилококковой инфекцией.

«Иду на школьный спектакль прямо из больницы, чтобы увидеть своего маленького ангелочка», — написал Порье в соцсетях.

Дастин Порье с семьей. Соцсеть Дастина Порье., Фото Соцсети

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.