Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:35

Дастин Порье выписан из больницы

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) подтвердил, что его выписали из больницы, куда он попал несколько дней назад со стафилококковой инфекцией.

«Иду на школьный спектакль прямо из больницы, чтобы увидеть своего маленького ангелочка», — написал Порье в соцсетях.

Дастин Порье с семьей. Фото Соцсеть Дастина Порье., Соцсети
Дастин Порье с семьей.
Соцсеть Дастина Порье., Фото Соцсети

Порье в прошлом бою победил Майкла Чендлера (23-8) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
ММА
0
Читайте также
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косово в раздевалке сборной на ЧМ-2022
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Попова заявила о готовности системы здравоохранения к приему пациентов с гриппом
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомед Анкалаев: «Мне позвонили ночью и предложили бой с Тейшейрой»

Сергей Павлович обратился к бойцам UFC: «Кто следующий?»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости