Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:57

Емельяненко рассказал об ошибках Дацика: «Падал на попу и не мог встать»

Емельяненко рассказал об ошибках Дацика
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к предстоящему оппоненту Вячеславу Дацику перед боем по боксу.

«Были примеры, где ты, Дацик, подставлял голову и падал. Падал на попу и не мог встать, поэтому я тебе не советую повторять те же самые ошибки и подставлять свою голову под мои удары. У меня очень жесткие нокаутирующие удары. Прячь голову за своими руками», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Емельяненко и Дацик сразятся в сентябре на турнире лиги Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
0
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик собирается удивить Монсона своим уровнем борьбы
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости