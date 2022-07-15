Емельяненко рассказал об ошибках Дацика: «Падал на попу и не мог встать»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко обратился к предстоящему оппоненту Вячеславу Дацику перед боем по боксу.

«Были примеры, где ты, Дацик, подставлял голову и падал. Падал на попу и не мог встать, поэтому я тебе не советую повторять те же самые ошибки и подставлять свою голову под мои удары. У меня очень жесткие нокаутирующие удары. Прячь голову за своими руками», — сказал Емельяненко на пресс-конференции Hardcore Boxing.

Емельяненко и Дацик сразятся в сентябре на турнире лиги Hardcore Boxing.