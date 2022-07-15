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Сегодня, 19:43

Дацик показал приемы, которыми будет атаковать Монсона

Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боец Вячеслав Дацик провел тренировку перед поединком с Джеффом Монсоном, который пройдет 5 августа.

После тренировки Дацик признался, что в этом поединке не ставит задачу отправить соперника в нокаут, он понимает, что выступает по правилам ММА, где для Монсона — его поле боя.

«Постараюсь показать веселый бой. Это бой для веселья, нет цели нокаутировать соперника. Поэтому просто будем биться и веселиться», — сказал Дацик РЕН ТВ.

Напомним, что они встретятся в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 5 августа. Поединок звезд смешанных единоборств станет главным событием турнира.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1000761-datsik-pokazal-priemy-kotorymi-budet-atakovat-monsona
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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