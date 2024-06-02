Монсон: «Махачев превзошел Порье по всем показателям»

Боец Джефф Монсон прокомментировал победу чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева над Дастином Порье.

«Махачев одержал мощнейшую победу, здесь нет сомнений. Превзошел Порье по всем показателям. В полусреднем весе он тоже будет конкурентен», — сказал Монсон ТАСС.

Ранее Махачев победил Порье удушающим приемом в пятом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Махачев заявил, что хочет провести бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.