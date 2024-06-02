Сарнавский считает, что Махачев боролся с Порье с травмой

Чемпион Fight Nights Александр Сарнавский оценил победу Ислама Махачева над Дастином Порье.

«Мне кажется, что в начале первого раунда Махачев получил травму, когда бросал у сетки. На повторе было видно, как он прищурился, а потом не мог одной рукой брать хороший захват. Если не брать возможную травму, то Порье хорошо подготовился к защите от борьбы и много об этом думал, поэтому пропускал в стойке. Хороший бой, была интрига, борьба, ударка, подъемы из партера. Они железно заработали бонус. Теперь было бы интересно увидеть бой Махачев — Царукян», — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Поединок прошел на UFC 302, Махачев выиграл удушающим приемом в пятом раунде.