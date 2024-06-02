Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 18:50

Дональд Трамп за сутки набрал более миллиона подписчиков в TikTok

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дональд Трамп.
Фото USA Today Sports

Официальный аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в соцсети TikTok набрал более одного миллиона подписчиков менее чем за сутки.

Сейчас в аккаунте выложен только один небольшой клип, в котором представлены кадры посещения политиком турнира UFC 302 в Нью-Джерси (США). На момент публикации новости видео Трампа в TikTok набрало более 32 миллионов просмотров, а число подписчиков аккаунта бывшего президента США достигло 1,8 миллиона человек.

«Президент теперь в TikTok», — сказал глава UFC Дана Уайт, представляя Трампа в видео.

«Для меня это большая честь», — ответил Трамп.

В главном событии турнира UFC 302 россиянин Ислам Махачев досрочно одолел американца Дастина Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний Махачев успешно провел третью защиту титула в легком весе.

Власти США еще в период президентства Трампа выражали обеспокоенность ростом популярности TikTok в стране. Чиновники объясняли свои опасения тем, что личные данные граждан попадают в распоряжение КНР. Компания ByteDance, которая владеет соцсетью многократно отвергала обвинения, заявляя о конфиденциальности информации всех пользователей.

В апреле 2024 года в США вступил в силу закон, который обязывает ByteDance продать TikTok до января 2025 года, чтобы избежать запрета социальной сети на территории Штатов.

Дастин Порье
Дональд Трамп
Ислам Махачев
Читайте также
Дональд Трамп посетил турнир UFC 302
Дана Уайт подвел итоги боя Махачев — Порье
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Ислам Махачев — Дастин Порье: результат и материалы о бое за титул чемпиона UFC
«В борьбе Махачева есть бреши»: Шаблий и тренер Царукяна оценили выступление Махачева с Порье
Шаблий и тренер Царукяна оценили выступление Махачева в бою с Порье: «В борьбе Ислама есть бреши»
Монсон: «Махачев превзошел Порье по всем показателям»
Царукян заявил, что готов провести поединок с Махачевым в октябре
Сарнавский считает, что Махачев боролся с Порье с травмой
Тактаров — о победе Махачева: «Ислам думал, что Порье сдастся гораздо быстрее»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Телегин запретил дочери от Пелагеи выезжать за границу

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости