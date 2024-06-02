Тактаров — о победе Махачева: «Ислам думал, что Порье сдастся гораздо быстрее»

Боец и киноактер Олег Тактаров прокомментировал «СЭ» победу россиянина Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в главном поединке на турнире UFC 302.

«Наверно, у Махачева и Порье больше таких боев не будет в ближайшие год-два точно. Это подарок, когда идет напряженный бой, соперник действительно огрызается и несет какую-то опасность в себе, — сказал Тактаров «СЭ». — Может быть, у Порье была не такая сильная ударная техника. Не то, что это разочаровало, я не был ей очарован. Он банальный в этом плане парень. Но в партере сопротивлялся, молодец. И функционально Порье был очень хорошо готов. И настрой у него был действительно, как на последний бой в жизни — либо сейчас, либо никогда. Получился запоминающийся бой».

Также Тактаров также высказался о физическом состоянии Махачева.

«Почему мы увидели такой красивый и напряженный бой с классной концовкой? Потому что в начале, может, Махачев себя плохо чувствовал, «физухи» не хватало, пост держал или еще какие-то другие события. Но он не был настроен на рубку. Он думал, что Порье сдастся гораздо быстрее. И когда в первом раунде задушить соперника он не смог, конечно, там возникли вопросы. Если бы он повернул Порье на живот, думаю, что, может быть, американец и сдался бы в первом раунде, но тогда это не случилось. А потом тейкдауны не проходили. Это энергоемкая задача такая, и еще рассечение сыграло свою роль. Явно, что у Ислама зародилась мысль сделать один из своих любимых приемов, которые работают. Не заходить за спину и не тянуть время», — добавил Тактаров.

Поединок в легком весе завершился победой Махачева удушающим приемом в пятом раунде. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе.