Пресс-конференция UFC с участием Макгрегора в Дублине перенесена

UFC уведомила, что назначенная на 3 июня пресс-конференция с участием экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) и шестого номера рейтинга в легком весе Майкла Чендлера (23-8) отменена.

«Уважаемые поклонники UFC. Пресс-конференция UFC 303, запланированная на понедельник, 3 июня, в Дублине, Ирландия, в 3Arena, была перенесена на более поздний срок. Мы приносим искренние извинения всем фанатам, которые планировали посетить мероприятие. Как только у нас появится информация о новой дате и времени, мы сразу же сообщим об этом. Спасибо», — сказано в сообщении лиги в соцсетях.

Причина переноса пресс-конференции не сообщается.

Макгрегор и Чендлер возглавят UFC 303. Поединок пройдет в полусреднем весе и состоится 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США