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Хабиб — о третьей защите титула Махачева: «Ислам сильно вырос и еще сам этого не понял»

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Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Ислама Махачева над американцем Дастином Порье в титульном поединке в Нью-Джерси (США).

«Ислам сильно вырос, и он сам этого еще не понял. Когда вы заходите так далеко, как он сегодня, это показывает людям, на что вы способны. Вы начинаете лучше понимать свое тело, вы ощущаете внутреннюю силу и осознаете, что способны зайти еще дальше», — сказал Нурмагомедов UFC Eurasia.

В главном событии турнира UFC 302 Махачев досрочно одолел Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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