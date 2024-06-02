Шаблий и тренер Царукяна оценили выступление Махачева в бою с Порье: «В борьбе Ислама есть бреши»

Финалист Гран-при Bellator в легком весе Александр Шаблий (24-3) и тренер первого номера рейтинга UFC в легком весе Армана Царукяна (22-3) Сергей Торосян в интервью «СЭ» поделились своими мнениями по поводу выступления действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-9).

Шаблий, чье следующее противостояние будет против спарринг-партнера Махачева, чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (17-0), отметил, что Махачев заигрался и вошел в стихию Порье — в стойку.

«Хабиб ему говорил в перерывах: «Не заигрывайся с ним в ударной технике», — заметил Шаблий. — Он чуть заигрался с ним именно в боксе. В какой-то момент, во втором и третьем раунде, они начали боксировать. Иногда бывает такое, когда с соперником работаешь, заигрываешься и берешь его манеру ведения боя. Порье заманил его на свою территорию. Если Ислам подключил бы прямые удары в живот, стоп-кики, он бы смог его гораздо легче сдерживать на дистанции, сбивать атаки с рук. Или же в конце своих ударов руками добавлять удар ногой, как это сделал [Джастин] Гейджи.



Мне кажется, у Ислама был идеальный геймплан — переводить и удерживать в партере, чтобы искать возможность финишировать. Боксировать с Порье — это не лучшее решение. Если Порье поймет, что с ним будут сражаться в стойке, то и он будет себя гораздо раскрепощеннее чувствовать. Он не будет бояться трейкдаунов и будет рубиться».

При этом 31-летний боец Bellator считает, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) никогда бы не позволил себе удерживать оппонента на земле, не используя разрушительные удары руками с позиции сверху.

«Когда он [Махачев] забрал спину в первом раунде, он не старался его [Порье] быстро финишировать, не вкладывал силы в этот финиш, — подчеркнул Шаблий. — Да, он перевел, он держал, но так, чтобы он полностью выложился в первом раунде, я этого не увидел. Он комфортно себя чувствовал, он готов был уйти на отдых между раундами на эту минуту и выйти на второй раунд.



Ислам — это не Хабиб, давайте тоже не забывать. Все ждут от Ислама, что это будет Хабиб номер два. Ислам — это не Хабиб, Ислам — боец сильный, технический, по достижениям сейчас может превзойти Хабиба. Но с точки зрения борьбы это не Хабиб. Ислам больше борец сабмишена. У него хорошее джиу-джитсу. Он делает сабмишены, сабмитит людей. В принципе, то, что он и сделал с Порье. Но Хабиб именно контролировал партер. Он забирал силы, бил, добивал. У них вообще разная техника. Допустим, мы бы никогда не увидели, чтобы Хабиб завалил на себя человека и пролежал два раунда, чтобы контролировать спину. Хабиб, когда завалил Конора [Макгрегора], сразу же вылез сверху, он предпочитал доминировать сверху и добивать, а Ислам, наоборот, джитсер, он работает как джитсер, то есть он завалил на себя и искал возможность как-нибудь засабмитить».

Кроме того, Шаблий не понимает, какой геймплан был у Порье, потому что Махачев выглядел лучше как в стойке, так и в партере.

«Я не увидел, чем хотел выиграть Порье. То есть, он должен был быть в чем-то на голову выше Ислама, чтобы его победить, — добавил боец. — Он не был на голову выше в ударке. Он боялся, что Ислам его переведет, и не дорабатывал в стойке. Бил одиночные удары. Но когда он пытался донести два-три удара, он все время попадал. Когда он бил двойку, он попадал. Если бил одиночный, он всегда попадал в защиту или промахивался.



Поэтому, наверное, ошибка тренерского штаба была в том, что они не развивали лучшую сторону для того, чтобы победить Ислама. Они думали, что того, что есть у Дастина, хватит для того, чтобы его победить. Но Ислам прибавил в стойке, прогрессирует. Он с Алексом Волкановски, лучшим тогда ударником в UFC, в стойке работал, рубился.



Поэтому я считаю, что не хватало ног. Мне кажется, не хватало ног Ислама. Если были бы ноги, стопы, фронт-кики, удары ногами, было бы поинтереснее. Колени неплохо заходили, но были моменты, когда он уже подустал, начал пропускать в клинче. То есть, когда Дастин начал наносить удары по корпусу, в голову, в этот момент Ислам пропускал. И там уже этот клинч, наверное, был бессмысленный».

В свою очередь, первый тренер следующего оппонента Махачева, Сергей Торосян, увидел пробелы в борьбе российского чемпиона и уверен, что Царукян прошел бы Порье легче, чем Махачев.

«Я для себя как тренер выявил пару брешей в борьбе Ислама Махачева, — начал Торосян. — Все-таки в левшу он проходит не так хорошо, как в правшу. Сажает с левосторонней стойки гораздо хуже. С правши он очень четко это делает.



Если вы обратили внимание, в 5-м раунде он прихватил вторую ногу, не правую, не переднюю, и с той ноги очень интересно так посадил Порье. Надо отдать должное Порье в плане защиты от проходов, со спины он защищался гораздо лучше остальных, кого душил Ислам, со спины не давал работать. Ни в коем случае нельзя говорить, что Ислам подломался, увидев такое сопротивление Порье.



Наоборот, собрался и доделал работу до конца. В 5-м раунде он же не бегал, не искал моменты, чтобы отдохнуть, а постоянно лез, делал свою работу, давил, посмотрите, какие у него плотные захваты сохранились в 5-м раунде. Молодец. Но если честно, я увидел два аспекта в борьбе, над которыми Исламу нужно поработать. Я о них говорить не хочу, но бреши у него есть, он тоже человек. Царукян — Махачев — это бой 50 на 50, у Армана есть всё, чтобы работать с Исламом, просто нужно правильно готовиться.

Арман, я думаю, легче бы прошел Порье, он более неудобный для него. Он бьет больше ногами, он нивелирует технику бокса, перекрывает бокс, дистанционно лучше работает, чем Ислам. И с контролем у Армана проблем не будет, он хорошо развивает в партере, бьет локтями. Он финиширует Порье раньше, чем Ислам".

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.