Сэндхаген: «Махачев и Порье провели один из лучших боев, которые я когда-либо видел»

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) остался под большим впечатлением от поединка между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (26-1) и четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8).

«Ислам и Порье провели один из лучших боев, которые я когда-либо видел. Ислам хорош», — написал Сэндхэген в соцсети X.

Махачев победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся в ночь с 1 на 2 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.