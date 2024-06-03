Кормье обратился к Хабибу: «Твой отец гордился бы тобой»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) рассказал, что не видел экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) больше года.

«Я не видел своего младшего брата 18 месяцев. Я был так рад увидеть его. Я видел, как этот человек вырос из ребенка, который не говорил по-английски, в чемпиона мира, а теперь стал тренером и отцом мирового класса. Твой отец гордился бы тобой, малыш. Рад был увидеть тебя, чемпион, скучал по тебе», — написал Кормье в соцсетях.

Нурмагомедов секундировал действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (26-1) в бою с четвертым номером рейтинга в легком весе Дастином Порье (30-8) на UFC 302. Турнир состоялся 1 июня в Prudential Center в Нью-Джерси, США.