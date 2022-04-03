Российский средневес Магомед Исмаилов рассказал о дальнейших планах в спорте.

«Какие планы? Планирую завязать, — сказал Исмаилов в интервью ютуб-каналу IPFC. — Я уже достаточно давно хочу завязать. Я часто об этом уже говорил, и где-то уже мне не по кайфу вновь об этом говорить, так как мне уже неудобно. Когда часто говоришь, но не делаешь, — это уже как-то не то. Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это».

В последнем поединке по правилам ММА, который состоялся в октябре прошлого года ну турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву.

25 февраля этого года в Москве Исмаилов провел поединок по правилам бокса на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперником стал опытный боксер из Нигерии Оланреваджу Дуродола, а итогом противостояния стала победа Исмаилова единогласным решением судей.

Следующий соперник Исмаилова — экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. Бойцы возглавят один из турниров лиги RCC, который состоится в июле в Екатеринбурге.