«Я бы хотел, чтобы это была первоапрельская шутка». Гастелум прокомментировал срыв боя с Дю Плесси

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в среднем весе американец Келвин Гастелум прокомментировал срыв поединка с бойцом из ЮАР Дрикусом Дю Плесси.

«Я бы хотел, чтобы это была первоапрельская шутка. Я бы хотел, чтобы этого не произошло, но так получилось, и, к сожалению, я вынужден отказаться от боя. Мне посоветовали не разглашать информацию о травме, но просто знайте, что я не могу подвергать риску проведение нашего боя», — сказал Гастелум в своих соцсетях.

Гастелум и Дю Плесси должны были сразиться на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. О том, что Гастелум снялся с поединка стало известно 1 апреля.

На счету 30-летнего Гастелума 17 побед, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.