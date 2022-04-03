Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:35

«Я бы хотел, чтобы это была первоапрельская шутка». Гастелум прокомментировал срыв боя с Дю Плесси

Экс-претендент на временный титул чемпиона UFC Гастелум прокомментировал срыв поединка с Дю Плесси
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в среднем весе американец Келвин Гастелум прокомментировал срыв поединка с бойцом из ЮАР Дрикусом Дю Плесси.

«Я бы хотел, чтобы это была первоапрельская шутка. Я бы хотел, чтобы этого не произошло, но так получилось, и, к сожалению, я вынужден отказаться от боя. Мне посоветовали не разглашать информацию о травме, но просто знайте, что я не могу подвергать риску проведение нашего боя», — сказал Гастелум в своих соцсетях.

Гастелум и Дю Плесси должны были сразиться на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. О том, что Гастелум снялся с поединка стало известно 1 апреля.

На счету 30-летнего Гастелума 17 побед, 8 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

UFC
ММА
0
Читайте также
Что такое витамины и зачем они нужны?
Попал под западные санкции и со скандалом покинул Союз ММА России. Что сейчас происходит с Федором Емельяненко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уиттакер дал прогноз на бой Яна и Стерлинга

Магомед Исмаилов — о дальнейшей судьбе в ММА: «Я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости