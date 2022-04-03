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Сегодня, 12:03

«Он лучше, чем все эти ребята». Канело рассказал, почему выбрал Бивола

Канело рассказал, почему выбрал в соперники чемпиона WBA Дмитрия Бивола
Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) признался, что выбрал в соперники чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0), потому что он один из лучших бойцов полутяжелого веса.

«Мне нравится идея возвращения в полутяжелый вес и проведения боя против второго лучшего бойца дивизиона, — приводит слова Канело BoxingScene. — Он чемпион, и для меня это начало творения истории. Я выбрал его, потому что он отличный боксер. Ему есть, что мне предложить. Во-первых, у него есть титул, во-вторых, он больше меня. На самом деле он лучше, чем все эти ребята».

Ранее мексиканский боксер обратился ко всем, кто хочет подраться с ним. «Все хотят драться со мной, — сказал Канело ESNews. — У каждого из них есть куча вариантов с кем подраться. Почему они не дерутся друг с другом? Им следует это сделать. В этом году я занят. Я не отказываюсь от боев. Но они должны драться друг с другом. Все хотят драться со мной, потому что тогда они получат большие деньги. Я знаю это. Я выйду на ринг с лучшим из них».

Канело и Бивол подерутся 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

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