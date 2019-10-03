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Российский боец ММА поборол медведя. Видео

21:05

Российский боец ММА Максим Новоселов выложил в Instagram видео, как борется с медведем. Ролик оканчивается тем, как 46-летний спортсмен валит животное на землю. Вес Новоселова составляет порядка 130 кг.

12 октября Новоселов планирует выступить в Москве на турнире Figh Nights Global 94, соперник — бывший боец UFC Дмитрий Смоляков.

Согласно статистике сайта Sherdog, Новоселов с 2004 года провел 11 боев (9 побед, 2 поражения). Около 15 лет он провел в тюрьме. У 37-летнего Смолякова — 12 боев (9 побед, 3 поражения).

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