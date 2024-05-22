Восьмой номер рейтинга UFC в среднем весе Нассурдин Имавов (13-4) проведет следующий поединок против четвертого номера рейтинга Джареда Каннонье (17-6) в субботу, 8 июня, на UFC Fight Night 242 в Луисвилле, США. Поединок станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

29-летний Имавов в прошлом бою одолел Романа Долидзе (12-3) решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46). Бой состоялся 3 февраля на UFC Fight Night 235 в UFC Apex в Парадайсе, США. В активе Нассурдина 13 побед и четыре поражения. Один бой был признан несостоявшимся.